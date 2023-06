Good Omens | Amazon svela la sigla d' apertura della Stagione 2

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 1 giugno 2023)ta lache aprirà gli episodiseconda, ancora una volta un mix tra animazione, immagini 3D e live-action.ha condiviso in streaming la sequenza che aprirà gli episodi2 di, la serie creata e scritta da Neil Gaiman con protagonisti Michael Sheen e David Tennant di ritorno nei rispettivi personaggi. Proprio come accadeva nella prima, anche la nuovafonde tra loro elementi animati, immagini tridimensionali e parti in live-action per restituire quell'effetto straniante che è un po' la cifra stilistica dello show. A fare da sottofondo, l'immancabile colonna sonora di David Arnold. Nella secondadi ...