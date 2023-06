Golf | Forsstrom e Kieffer guidano il Porsche European Open | bene Renato Paratore 14°

(Di giovedì 1 giugno 2023) Si è concluso il primo giro del, evento del DP World Tour 2022-2023 che è ormai un classico in quel di Amburgo. A comandare sono lo svedeseSimone il tedesco Maximilian, di ben diversa esperienza sul circuito continentale. Per i due giro in -4, in una condizione non certo facile di campo. Gruppo di quattro in terza posizione, il danese Marcus Helligkilde, il norvegese Kristian Krogh Johannessen, l’olandese Joost Luiten e l’inglese Jordan Smith, che si trovano tutti alla quota di -3 (70 colpi, su questo par 72). Sono in cinque, invece, a occupare la settima posizione a -2. Si tratta, precisamente, dei tedeschi Freddy Schott, Marcel Siem e Jannik de Bruyn, dello spagnolo Santiago Tarrio, dell’inglese Paul Waring, dello scozzese Ewen Ferguson e del francese Julien ...

Germany's Max Kieffer delighted the partisan crowd in Hamburg as he moved into the lead alongside Sweden's Simon Forsstrom after a testing opening day at the Porsche European Open.Tom McKibbin sits three strokes adrift after a one-under par opening round of 72 at the Porsche European Open in Hamburg.