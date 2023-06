Gli indisponibili della 38ª | emergenza difesa in casa Udinese Out anche Kim e Zapata

(Di giovedì 1 giugno 2023) Siamo giunti all'ultima giornata di campionato. Salvezza e qualificazione alle competizioni europee sono ancora in gioco. Per questo trentottesimo turno, ci sono diverse e importanti assenze da ...

Ecco un riepilogo degli(infortunati e squalificati) delle 20 squadre della Serie A. ATALANTA INFORTUNATI: Hateboer, Palomino, Ruggeri, Soppy; Boga (dubbio), Vorlicky, Zapata. ...In Lecce - Bologna squalificato Dominguez,Dermaku, Soumaoro, Bagnolini e ... La Roma invece ospita lo Spezia senza Kumbulla e Karsdorp mentreospiti con Caldara in dubbio e senza Holm,...Bassoli (stagione finita) e l'acciaccato Negro, Di Carlo ritrova Ajeti che rientra ... Ma sono fatali ai neroverdiultimi cinque minuti, dove esanimi, subiscono due reti simili prima ...

Gli indisponibili della 38ª giornata: emergenza difesa in casa Udinese. Out anche Kim e Zapata La Gazzetta dello Sport

Gli ultimi novanta minuti della stagione vedranno la Juventus sfidare l'Udinese alla Dacia Arena. I friulani sono reduci dalla sconfitta con la Salernitana e in grande difficoltà a ...Ci sono Mike Maignan, Theo Hernandez, Olivier Giroud e Adrien Rabiot tra i convocati del Ct francese per le convocati per le partite di qualificazione a Euro 2024 contro Gibilterra e Grecia il 16 e 19 ...