Gli 007 spiavano gli oligarchi russi Vietate le autopsie sui cadaveri

(Di giovedì 1 giugno 2023) La tragedia del lago Maggiore, costata la vita a quattro 007 di Italia e Israele è diventata ormai una spy story in piena regola. Oltre allo scambio di documenti segreti, ora spunta una nuova pista: quella dello spionaggio di. Il divieto di esportare capitali dallaa viene aggirato attraverso la Svizzera. E così in zona c’è chi ha comprato ville, chi ha riqualificato aree e acquistato hotel. I servizi segreti italiani - riporta il Corriere della Sera - si sarebbero mossi proprio per questo. In questo litorale poi per anni sono stati avvistati ebrei ortodossi. Che vivono in ville storiche dove fanno feste con ospiti americani. La domanda è: gli 007 si stavano interessando a qualcuno in particolare? Il quotidiano ipotizza anche lo spionaggio industriale: gli israeliani potrebbero avere interesse a monitorare i ...

...e la decisione di non fornire le informazioni necessarie per completare le notifiche ai quattro...una riforma legislativa che consenta di non lasciare impuniti i reati di questa gravità quando...La domanda è:si stavano interessando a qualcuno in particolare Il quotidiano ipotizza anche lo spionaggio industriale:israeliani potrebbero avere interesse a monitorare i contatti tra ...Ma, secondodi Kiev, l'esercito di Vladimir Putin starebbe costruendo enormi obitori a Kursk e Rostov per i soldati morti in Ucraina: 'La Russia non è più in grado di nascondere l'ampiezza ...

Naufragio sul lago Maggiore, prima della festa in barca un summit tra gli 007 di Italia e Israele IL GIORNO

Il gup di Roma, Roberto Ranazzi, ha deciso di inviare alla Consulta gli atti del procedimento sulla morte di Giulio Regeni. In assenza degli indirizzi degli imputati, i quattro 007 egiziani, non ...Claudia Osmetti 31 maggio 2023 Non c’entrano niente gli 007, gli agenti segreti, le spie internazionali: complottisti dell’ultima ora fatevene… Leggi ...