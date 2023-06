Giuntoli con la Juventus in testa | ma ancora a lavoro per il Napoli – la situazione

(Di giovedì 1 giugno 2023) Cristianoe il futuro incerto al: possibile addio e flirt con la. Ultime notizie. Cristianoha fatto ritorno aseguendo la squadra in vista dell’ultima partita e delle festività che saranno sicuramente diverse da quella prevista domenica al Maradona. Dopo la vittoria dello scudetto, Di Lorenzo alzerà la coppa simbolo e seguirà uno spettacolo di canti, balli e fuochi d’artificio. Tuttavia, il popolo azzurro e i giocatori saluteranno anche Spalletti e, secondo le circostanze attuali, anche l’architetto del trionfo: il direttore sportivo,. È statoa creare un altro tipo di spettacolo insieme all’allenatore, ma sia lui che Spalletti ritengono che il loro ciclo asia giunto al termine. ...

Facendo però altri nomi ne vengono fuori varimodi di giocare uno diverso dall'altro: Spalletti, nel caso suggerito daqualora questo diventasse DS, Palladino, che però pare sia vicino ...... da Fagioli , tornato dopo la promozionela Cremonese, a Soulé , passando per Miretti, Iling - ... In questa finestra di mercato il nuovo ds, che sarà molto probabilmente Cristiano, il ...... al Milan (che al momento ha una ricca batteria di trequartisti), alla Lazio e soprattutto al Napoli ,Accardi che potrebbe portarlo in azzurro se dovesse prendere il posto dicome ...

Il talento dell'Empoli sta dando spettacolo in Nazionale. Il Napoli lo segue da tempo e potrebbe affondare il colpo.Oscar Damiani, agente Fifa, è intervenuto a Marte Sport Live: "Andranno via Spalletti e Giuntoli, quindi diventa complicato trovare una coppia altrettanto brava. Resta però la persona più importante, ...