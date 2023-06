“Giulia Tramontano uccisa in quanto donna Aveva già sopportato atteggiamenti violenti” | la ricostruzione della procuratrice Mannella

(Di giovedì 1 giugno 2023) “Si tratta di femminicidio”. Lo ha chiarito laaggiunta Letizia, durante la conferenza stampa convocata alla procura di Milano dopo il fermo di Alessandro Impagnatiello per l’omicidio premeditatocompagnaavvenuto sabato sera a Senago. “La ragazza – ha sottolineato la pm –già dovuto subire un tradimento grave ed era incinta. E soprattutto laha subito l’estrema violenza dell’omicidio ine compagna di una persona che non la voleva più come tale. Questa vicenda rappresenta ancora una volta l’esito e la tragica conseguenza disopportati dalladi violenza da parte del suo compagno”. A chi domandava se Impagniatiello ...

La famiglia non aveva mai creduto nell'allontatamento spontaneo di, perché, aveva spiegato ... La7.it - Claudia, la sorella di Gi ulia, la giovane uccisa a Senago , nel milanese, usa ...uccisa senza pietà dal fidanzato e padre di quel bambino che portava in grembo da 7 mesi. L'avrebbe uccisa a coltellate e poi gettata via come un sacco, dietro ai box di una ...La scomparsa diviene denunciata il 28 maggio dal fidanzato convivente Alessandro Impagnatiello , ma lei manca da casa dal giorno prima, sabato 27. Quella sera, sembra ci sia stata una violenta lite ...

Alessandro Impagnatiello ha confessato l'omicidio della fidanzata Giulia Tramontano Corriere Milano

Giulia Tramontano uccisa senza pietà dal fidanzato e padre di quel bambino che portava in grembo da 7 mesi. L'avrebbe uccisa a coltellate e poi gettata via come un sacco, dietro ...Senago, omicidio di Giulia Tramontano: Alessandro Impagnatiello ha cercato di fare a pezzi e bruciare per due volte il cadavere della donna ...