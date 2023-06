Giulia Tramontano trovata morta | fidanzato sul web cercava come ucciderla

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 1 giugno 2023) La ricostruzione dell'omicidio della 29enne di Senago, organizzato prima che rientrasse a casa Ricerche in rete suuccidere la fidanzata e poi sbarazzarsi del copro. A farle Alessandro Impagniatiello, il 30enne che questa notte ha confessato l’omicidio della compagna. Ricerche fatte poco prima che la 29enne di Senago rientrasse in casa sabato sera. È quanto emerso durante la conferenza stampa convocata in procura a seguito del fermo. “Questo omicidio oggi lo qualifichiamopremeditato per le chat, i messaggi e le ricerche su internet che ci dicono che l’assassino prima di incontrare la sua vittima aveva già in animo di”, ha detto il comandante provinciale dei carabinieri di Milano, Iacopo Mannucci Benincasa. “Sono state proprio le ricerche in rete che ci hanno ...