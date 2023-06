Giulia Tramontano trovata morta | fidanzato cercava come ucciderla sul web

(Di giovedì 1 giugno 2023) (Adnkronos) – Ricerche in rete sue poi sbarazzarsi del copro. A farle Alessandro Impagniatiello, il 30enne che questa notte ha confessato l’omicidio della compagna. Ricerche fatte poco prima che la 29enne di Senago rientrasse in casa sabato sera. È quanto emerso durante la conferenza stampa convocata in procura a seguito del fermo. “Questo omicidio oggi lo qualifichiamopremeditato per le chat, i messaggi e le ricerche su internet che ci dicono che l’assassino prima di incontrare la sua vittima aveva già in animo di”, ha detto il comandante provinciale dei carabinieri di Milano, Iacopo Mannucci Benincasa. “Sono state proprio le ricerche in rete che ci hanno consentito di capire che stava aspettando la vittima a casa e aveva già ...

uccisa senza pietà dal fidanzato e padre di quel bambino che portava in grembo da 7 mesi. L'avrebbe uccisa a coltellate e poi gettata via come un sacco, dietro ai box di una ...La lite in casa, le coltellate, poi il tentativo di liberarsi del corpo. Così è stata uccisa e nascosta dal fidanzato Alessandro Impagnatiello che nella notte ha confessato l'omicidio. Il 30enne, di professione barman in un albergo di lusso a Milano, ha ...Lo scrive su Instagram Chiara, sorella di, la 29enne incinta di sette mesi uccisa a Senago, nella prima storia condivisa dopo le notizie del ritrovamento del corpo e del fermo per ...

La confessione di Alessandro Impagnatiello, fidanzato di Giulia Tramontano: "Ho provato a bruciare il corpo" Virgilio Notizie

