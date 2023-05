Giulia Tramontano | tracce di sangue nell' auto del fidanzato che è indagato per omicidio Il giallo dell' incontro con l' amante

(Di giovedì 1 giugno 2023) Ai carabinieri ha raccontato di averla vista per l?ultima volta domenica mattina prima di andare al lavoro. «Dormiva tranquilla, non volevo svegliarla», ha detto. Ma per gli...

Si chiama Alessandro Impagnatiello il fidanzato indagato per la scomparsa della compagna 29enne, incinta al settimo mese. È stato lui a dare l'allarme per primo, e ora la scientifica sta effettuando accertamenti e rilievi proprio a casa sua, a Senago in via Novella, dove ...Alessandro Impagnatiello , il 30enne fidanzato di, cercava da tempo di screditare la futura madre di suo figlio agli occhi dell'amante, una collega americana. Il particolare che emerge dalle indagini dei carabinieri ha portato gli ..., il compagno di, la 29enne residente a Senago, incinta di sette mesi, di cui si sono perse le tracce da sabato sera. Il fascicolo nelle mani del pm di Milano Alessia Menegazzo si ...

Indagato il fidanzato di Giulia Tramontano per omicidio Agenzia ANSA

MILANO – E’ indagato per omicidio volontario aggravato Alessandro Impagnatiello, il fidanzato di Giulia Tramontano, la 29enne, incinta di 7 mesi, scomparsa nella notte di sabato 27 maggio 2023 dalla s ...Alessandro Impagnatiello è accusato di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere L'uomo vive con la compagna scomparsa da sabato e incinta di 7 mesi. Fuori dall'appartamento alcune pers ...