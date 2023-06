Giulia Tramontano | test Dna e finti sms | i sotterfugi di Impagnatiello

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 1 giugno 2023) Solidarietà tra l'amante e la vittima:"Se hai problemi, stai da me" Alessandro, fermato per l’omicidio della compagnia incinta, aveva anche falsificato undel Dna per dimostrare alla collega con cui aveva una storia che il figlio che portava in grembonon era suo. L’altra donna, un’inglese che lavorava con lui all’Armani Bamboo bar, però, aveva scoperto la falsificazione. Da lì il chiarimento tra le due donne, avvenuto sabato pomeriggio nel locale milanese, senza che il 30enne fosse presente. La collega, a cuiera sentimentalmente legato da un anno, preoccupata perle avrebbe anche offerto ospitalità. “Se hai problemi – le avrebbe detto – puoi venire a stare da me”. La 29enne incinta, però, è rientrata a casa, a Senago, dove ...