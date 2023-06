Giulia Tramontano | test Dna e finti sms | i sotterfugi di Impagnatiello

(Di giovedì 1 giugno 2023) (Adnkronos) – Alessandro, fermato per l’omicidio della compagnia incinta, aveva anche falsificato undel Dna per dimostrare alla collega con cui aveva una storia che il figlio che portava in grembonon era suo. L’altra donna, un’inglese che lavorava con lui all’Armani Bamboo bar, però, aveva scoperto la falsificazione. Da lì il chiarimento tra le due donne, avvenuto sabato pomeriggio nel locale milanese, senza che il 30enne fosse presente. La collega, a cuiera sentimentalmente legato da un anno, preoccupata perle avrebbe anche offerto ospitalità. “Se hai problemi – le avrebbe detto – puoi venire a stare da me”. La 29enne incinta, però, è rientrata a casa, a Senago, dove l’aspettava il compagno, che – a quanto emerge – dopo ...

Il governo pensa a un pacchetto di norme per fare un ' tagliando ' alle norme sulla violenza di genere . La storia di Giulia Tramontano, la 29enne incinta di 7 mesi uccisa dal fidanzato nel Milanese, ha sconvolto - una volta di più - l'opinione pubblica. E rimette la violenza di genere al centro del dibattito

Giulia e Carla: due storie drammaticamente analoghe, sebbene accadute a 7 anni di distanza. Sono state entrambe aggredite mentre erano incinte: la prima di sette mesi, la seconda di otto.