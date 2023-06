Giulia Tramontano | spunta fuori il figlio “segreto” del fidanzato | chi è la madre

Impagnatiello cercava sul web "come disfarsi di un cadavere" Cinque minuti prima cheentrasse in casa, Alessandro Impagnatiello ha cercato su Internet "come disfarsi di un cadavere ...Cinque minuti prima cheentrasse in casa, Alessandro Impagnatiello ha cercato su Internet "come disfarsi di un cadavere in una vasca da bagno" e "come ripulire macchie di bruciato". ..." Ha cercato online come uccidere e come disfarsi del corpo della sua compagna", ha chiarito in conferenza stampa la pm Alessia Menegazzo riferendosi alle indagini che hanno ...

Omicidio Giulia Tramontano, Pm: "Fidanzato ha cercato online come ucciderla" Sky Tg24

Alessandro Impagnatiello "ha inviato messaggi all'amica della compagna dal telefono della Tramontano quando l'aveva già uccisa". E'quanto sostengono gli inquirenti che stanno lavorando al caso di Sena ...Una catena di bugie che però sono durate pochi giorni. E dopo l'omicidio Alessandro Impagnatiello ha detto all'altra donna: "Giulia se n'è andata, sono libero, il figlio non è mio" ...