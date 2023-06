Giulia Tramontano morta | trovato il cadavere Il fidanzato Alessandro Impagnatiello confessa | «L' ho uccisa a coltellate dopo una lite» La 29enne era incinta di 7 mesi

(Di giovedì 1 giugno 2023) È statodai carabinieri, pocola mezzanotte nascosto in un'intercapedine di un edificio che ospita alcuni box a Senago, nel Milanese, il corpo senza vita di...

Sembrava sparita nel nulla,. Di lei non c'era nessuna traccia - niente chiamate, messaggi, nessuno che l'avesse vista passare - fino a ieri. É stato quando hanno trovato con il Luminol tracce di sangue ...Alessandro Impagnatiello ha confessato: è stato lui a uccidere la compagna 29enne, al settimo mese di gravidanza, e a occultarne il corpo. Il barman 30enne è crollato davanti alle evidenze, le tracce di sangue ritrovate nella casa di Senago che condivideva con la ...'L'ho uccisa io con due coltellate '. Ha confessato nella notte davanti ai carabinieri Alessandro Impagnatiello , 30enne fidanzato di, 29enne incinta di 7 mesi, di cui lui stesso aveva denunciato la scomparsa domenica 28 maggio. Il corpo della ragazza è stato trovato questa notte, in un'area verde abbandonata nell'...

Trovato il cadavere di Giulia Tramontano, il fidanzato ha confessato Agenzia ANSA

Giulia Tramontano è stata uccisa con un paio di coltellate. A rivelarlo è stato il fidanzato della vittima Alessandro Impagnatiello, che ha confessato l'omicidio nella notte. Il 30enne ha poi tentato ...