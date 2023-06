Giulia Tramontano | l' hashtag #Losapevamotutte e l' amarezza social per l' ennesimo femminicidio

Alessandro Impagniatiello, il 30enne che questa notte ha confessato l'omicidio della compagna, aveva infatti svolto ricerche su internet, prima che la donna rientrasse in casa ...Giorno triste per l'Italia che vede l'ennesimo femminicidio concludersi con la confessione del fidanzato. Questa volta è avvenuto ai danni di una donna incinta:. Il mondo dei social si è stretto intorno al dolore dei familiari della ragazza per la sua morte e con indignazione ha fatto sentire la sua voce con l'uso di un hashtag: ' #...La giornalista Veronica Briganti, del programma televisivo 'Chi l'ha Visto', domenica 28 maggio era riuscita a contattare telefonicamente il fidanzato didopo la segnalazione della sua scomparsa. Alessandro Impagnatiello aveva denunciato la sparizione di, che era incinta di sette mesi, al suo ritorno dal lavoro. Tuttavia, le ...

Omicidio Giulia Tramontano, Pm: "Fidanzato ha cercato online come ucciderla" Sky Tg24

Giulia Tramontano e quel corredino per il bimbo che portava in grembo acquistato pochi giorni fa. Il ricordo del negozio: "Come si può morire così" ...Alessandro Impagnatiello aspettava Giulia Tramontano a casa per ucciderla: le prove sono nelle ricerche fatte su Internet per capire come disfarsi del corpo. Ecco la ricostruzione.