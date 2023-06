Giulia Tramontano | la terribile scoperta sul corpo dopo l’arresto del fidanzato

Leggi su tvzap

(Di giovedì 1 giugno 2023) SOCIAL. Milano, 1 giugno 2023 –delAlessandro Impagnatiello, 29enne barman dell’Armani Bamboo in via Montenapoleone, iniziano a emergere i primi orripilanti dettagli sulla morte di. La confessione scioccante di Impagnatiello ha svelato unscenario, ma ora unaancora più atroce si aggiunge a questo tragico evento. Leggia anche: Addio per sempre: l’amata Vip è morta di tumore alle ovaie Leggi anche:uccisa dal suoNella notte tra il 31 maggio e il 1 giugno, muore. Poco, Alessandro Impagnatiello, confessa di aver ucciso la sua compagna, incinta ...