Giulia Tramontano | la sorella | “Una famiglia distrutta | ma grazie a chi ci ha aiutato”

Il delitto di, il fidanzato: "L'ho uccisa a coltellate e ho provato a bruciare il corpo". Poi chiama l'amante: "Il figlio non è mio, ora sono libero" Monica Serra 01 Giugno 2023 "...Mentre emergono particolari agghiaccianti sulla morte di, la ragazza incinta di 7 mesi uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello, la sorella della vittima Chiara pubblica un post commovente su Instagram per ricordare una ragazza piena ...Diversi mazzi di fiori sono stati portati questa mattina da alcuni cittadini in via Monte Rosa 21 a Senago, nel Milanese, luogo del ritrovamento del corpo di, la 29enne incinta al settimo mese di gravidanza uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello. Il 30enne, ora a San Vittore, nella notte ha confessato il delitto avvenuto sabato ...

La confessione di Alessandro Impagnatiello, fidanzato di Giulia Tramontano: "Ho provato a bruciare il corpo" Virgilio Notizie

“Sono stato io”. Alla fine, quando ha capito che il cerchio era ormai stretto, l’ha ripetuto più volte ai carabinieri. Lucido, freddo, senza piangere. È stato, per sua stessa ammissione, Alessandro Im ...Il rammarico della sorella di Giulia, Chiara. sui social: "Siamo distrutti ma resteremo per sempre una famiglia unita" ...