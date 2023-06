Giulia Tramontano | la scoperta dei carabinieri sul fidanzato

L'Armani Bamboo Bar di via Manzoni a Milano, dove lavorava Alessandro Impagnatiello, il 30enne in carcere per l'omicidio della compagna incintaa Senago, oggi rimarrà chiuso. Il locale avrebbe dovuto aprire alle 11, ma l'accesso non è consentito a nessun cliente esterno in virtù di un evento privato 'con l'area tutta ...La giornalista Veronica Briganti, del programma televisivo 'Chi l'ha Visto', è riuscita a contattare telefonicamente il fidanzato didomenica 28 maggio dopo la segnalazione della sua scomparsa. Alessandro Impagnatiello aveva denunciato la sparizione di, incinta di sette mesi, dopo essere tornato da lavoro, ...Lutto cittadino a Senago , nel Milanese, per la tragica morte die del bambino che portava in grembo , barbaramente uccisi da colui che avrebbe dovuto proteggerli. Alessandro Impagnatiello, compagno die padre del bambino, ha infatti ...

Omicidio Giulia Tramontano, Pm: "Fidanzato ha cercato online come ucciderla" Sky Tg24

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – “Giulia Tramontano e Paola Romano sono due vittime di quella che è diventata una vera e propria emergenza nazionale: contro i femminicidi non è possibile restare inermi. Dob ...Dal l'1 gennaio al 28 maggio 2023 in Italia sono stati commessi 129 omicidi, con 45 vittime donne, di cui 37 uccise in ambito familiare o affettivo; di queste, 22 hanno trovato la morte per mano del p ...