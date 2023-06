Giulia Tramontano | la ricostruzione del delitto | «Impagnatiello ha cercato online come ucciderla e liberarsi del corpo»

(Di giovedì 1 giugno 2023) Per due volte hadi bruciare ildella donna dopo averla accoltellata. Per i magistrati c'è premeditazione. L'uomo ha attesa a casache aveva appena incontrato l'altra donna con cui lui aveva una storia. Il ritratto del barman che conduceva più vite

C'è una rosa bianca infilata nella cassetta della posta di, davanti alla casa di Senago, a nord di Milano, in cui abitava con Alessandro Impagnatiello, padre del bambino che portava in grembo e reo confesso del suo omicidio. Uno dei tanti ...Una vita di bugie. Alessandro Impagnatiello, fermato per l'omicidio della compagnia incinta, aveva anche falsificato un test del dna per dimostrare alla collega con cui aveva una storia che ...Agli investigatori e alla pm Alessia Menegazzo della procura di Milano ha confessato di avere accoltellato - " un paio di fendenti ", è la sua versione - la compagnaTramontana , 29 anni, ...

Omicidio Giulia Tramontano, Pm: "Fidanzato ha cercato online come ucciderla" Sky Tg24

Per due volte ha cercato di bruciare il corpo della donna dopo averla accoltellata. Per i magistrati c'è premeditazione. L'uomo ha attesa a casa Giulia che aveva appena incontrato l'altra donna con cu ...Si era preoccupata per lei dopo l’incontro di sabato pomeriggio all’ Armani Bamboo, tanto da scriverle nelle ore successive. Solo che le risposte ai suoi messaggi, improvvisamente diverse nel tono ris ...