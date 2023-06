Giulia Tramontano | il racconto dell’altra donna | “Impagnatiello aveva dei guanti in lattice nello zaino Ero preoccupata per lei”

(Di giovedì 1 giugno 2023) Si eraper lei dopo l’incontro di sabato pomeriggio all’Armani Bamboo, tanto da scriverle nelle ore successive. Solo che le risposte ai suoi messaggi, improvvisamente diverse nel tono rispetto a quello cheavuto nel vis-a-vis, le scriveva Alessandro. La 29enne, incinta al settimo mese, era già morta, trafitta da due o tre coltellate sferrate dal barman in quello che per gli inquirenti è un omicidio pianificato. L’altradi, un’italo-inglese (e non americana, come appreso in precedente) di 23 anni, ha raccontato tutto ai carabinieri quando è stata sentita tra lunedì e martedì, specificando anche il confronto sui “maltrattamenti psicologici” dell’uomo. “Conci siamo parlate e ...

Una vita di bugie. Alessandro Impagnatiello, fermato per l'omicidio della compagnia incinta, aveva anche falsificato un test del dna per dimostrare alla collega con cui aveva una storia che ...Agli investigatori e alla pm Alessia Menegazzo della procura di Milano ha confessato di avere accoltellato - " un paio di fendenti ", è la sua versione - la compagnaTramontana , 29 anni, ..., la pm alle donne: 'Non andate all'ultimo appuntamento'. Il fidanzato ha cercato online come ucciderla Rissa in aula Invece per l'allora fidanzata della vittima, Anastasiya Kylemnyk ...

Omicidio Giulia Tramontano, Pm: "Fidanzato ha cercato online come ucciderla" Sky Tg24

Dati da brividi sull’uccisione delle donne in Italia, che a metà del 2023 raggiungono il numero di 47 casi. Per quello che concerne i casi di femminicidi, senza la morte di Giulia Tramontano i numeri ...L’Amministrazione comunale di Senago ha proclamato il lutto cittadino per la scomparsa di Giulia Tramontano e del bambino che portava in grembo, uccisi da quello che sarebbe dovuto essere il padre del ...