Giulia Tramontano | il cordoglio social dei vip | da Alessia Marcuzzi a Francesco Arca «Questo non è un uomo»

Per la legge l'omicidio può essere contestato solo dopo il parto e quindi nel caso del brutale femminicidio diincinta di 7 mesi, al suo assassino potrà essere contestata solo l'interruzione di gravidanza oltre all'omicidio. Una vicenda dai contorni terribili, come evidenzia il profilo umano ...Decine e decine di messaggi di cordoglio, diffusi via social per manifestare solidarietà ai familiari di. La 29enne, incinta di sette mesi , è stata uccisa a coltellate dal compagno Alessandro Impagnatiello , un barman di 30 anni con cui viveva a Senago, nel milanese. Compiuto l'...e l'altra donna di Alessandro Impagnatiello si erano incontrate per chiarirsi. A raccontarlo agli inquirenti è stata la giovane cameriera di origini inglesi, che nell'ultimo anno ha ...

Trovato il cadavere di Giulia Tramontano, il fidanzato ha confessato Agenzia ANSA

Decine e decine di messaggi di cordoglio, diffusi via social per manifestare solidarietà ai familiari di Giulia Tramontano. La 29enne, incinta di sette mesi, è stata uccisa ...Giulia Tramontano e l'altra donna di Alessandro Impagnatiello si erano incontrate per chiarirsi. A raccontarlo agli inquirenti è stata la giovane cameriera di origini inglesi, ...