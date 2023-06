Giulia Tramontano | il commosso post della sorella Chiara

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 1 giugno 2023) Ha ringraziato tutti per il sostegno Nelle ultime ore è diventato purtroppo virale il caso di, la 29enne incinta e uccisa dal fidanzato al settimo mese di gravidanza. Nella notte, dopo la confessione del fidanzato Alessandro Impagnatiello, è stato ritrovato il corpo privo di vita dopo la sparizioneragazza. Il ragazzo, barman in un albergo di lusso a Milano, aveva raccontato di essere uscito di casa per andare a lavoro verso le 7. Poi, nel pomeriggio, dopo essere rientrato, aveva denunciato la sparizionecompagna. Leggi anche: Morte, tutte le bugie del compagno assassino Oggi, Impagnatiello è accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Intanto, su Instagram laha rotto il ...