Giulia Tramontano | i post de IlMenestrelloh e Amedeo Venza sono pessimi | usare i morti per celebrare se stessi

(Di giovedì 1 giugno 2023)è morta per mano del suo fidanzato Alessandro Impagnatiello e, mentre la sua famiglia e i suoi amici la piangono, c’è chi sul web usa la sua tragica fine per autocelebrarsi: stiamo parlando de, due influencer conosciuti fra gli utenti dei social che amano il gossip e il trash....

uccisa senza pietà dal fidanzato e padre di quel bambino che portava in grembo da 7 mesi. L'avrebbe uccisa a coltellate e poi gettata via come un sacco, dietro ai box di una ...La lite in casa, le coltellate, poi il tentativo di liberarsi del corpo. Cosìè stata uccisa e nascosta dal fidanzato Alessandro Impagnatiello che nella notte ha confessato l'omicidio. Il 30enne, di professione barman in un albergo di lusso a Milano, ha ...Lo scrive su Instagram Chiara, sorella di, la 29enne incinta di sette mesi uccisa a Senago, nella prima storia condivisa dopo le notizie del ritrovamento del corpo e del fermo per ...

La confessione di Alessandro Impagnatiello, fidanzato di Giulia Tramontano: "Ho provato a bruciare il corpo" Virgilio Notizie

Cosa hanno detto IlMenestrelloh e Amedeo Venza sulla morte di Giulia Tramontano Ecco cosa c'è da sapere su questo triste episodio. Giulia Tramontano è morta per mano del suo fidanzato Alessandro ...MILANO (ITALPRESS) - Aveva intenzione di ucciderla ancor prima di incontrarla per l'ultima volta e ha tentato non una, ma due volte di ...