Giulia Tramontano | fidanzato confessa omicidio | uccisa a coltellate

È stato eseguito dai carabinieri il fermo, disposto dalla Procura di Milano, di Alessandro Impagnatiello, il fidanzato della 29enne, che era incinta di 7 mesi e il cui corpo è stato trovato la scorsa notte in un'area verde a Senago, nel Milanese. Il 30enne, accusato di omicidio volontario aggravato, occultamento ...Alessandro Impagnatiello, il compagno 30enne di, la ragazza di 29 anni incinta trovata morta a Senago nel Milanese, ha confessato il delitto. In queste immagini il barman 30enne lascia in auto l'appartamento dove viveva insieme ...Ragazza incinta scomparsa. Il fidanzato: 'Ho tentato di bruciare il corpo' E' stato trovato dai Carabinieri, in un'area verde abbandonata nell'abitato di Senago, il cadavere di. Il fidanzato, Alessandro Impagnatiello , indagato per omicidio volontario, occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza non consensuale, è stato portato nella caserma dell'...

Trovato il cadavere di Giulia Tramontano, il fidanzato ha confessato Agenzia ANSA

Alessandro Impagnatiello, assassino di Giulia Tramontano, secondo quanto emerso dalle indagini voleva incontrare la sua amante, subito dopo aver commesso l’omicidio. Il 30enne avrebbe detto alla donna ...“Se n’è andata, adesso sono libero”: sono queste le parole che Alessandro Impagniatiello avrebbe riferito all’amante dopo ...