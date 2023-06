Giulia Tramontano | confessa il fidanzato | “L’ho uccisa e tentato di bruciare il corpo”

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 1 giugno 2023) L’avrebbea coltellate, dopo una lite in casa, e avrebbe, poi, di bruciarne il, senza però riuscirci. Così Alessandro Impagnatiello, 30 anni, hato davanti ai pm e ai carabinieri l’omicidio della fidanzata 29enne, incinta di 7 mesi. Il 30enne, di professione barman in un albergo di lusso a Milano, hato davanti al pm Alessia Menegazzo, che coordina l’inchiesta con l’aggiunto Letizia Mannella, e ai carabinieri del Nucleo investigativo, dopo aver indicato dove aveva nascosto il, trovato la scorsa notte in un lembo di terra dietro ai box di una palazzina in via Monte Rosa a Senago, nel Milanese, non lontano dall’abitazione della coppia.Inquirenti e investigatori stanno procedendo in questi ...