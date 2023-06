Giulia Tramontano | chi era la 29enne incinta uccisa dal fidanzato | poche settimane fa aveva comprato il corredino per il figlio

(Di giovedì 1 giugno 2023)29 anni. Nel foglio compilato dalla famiglia in quelle ore d'angoscia in cuinon si trovava c'è l'identikit della ragazzadalsabato notte. Alta 1,68, ...

Una tragica scia di sangue allungata la notte tra il 28 e il 29 dall'omicidio a Cassino della 34enne domenicana Yrelis Pena Santana e poi da quello della 29enne, incinta al settimo ...aveva 29 anni. Nel foglio compilato dalla famiglia in quelle ore d'angoscia in cuinon si trovava c'è l'identikit della ragazza uccisa dal fidanzato sabato notte. Alta 1,68, ...Poche ore prima della confessione del compagno Alessandro Impagnatiello che ha rivelato anche dove si trovava il corpo della compagna, la madre e il fratello dihanno parlato alle telecamere di "Chi l'ha visto" su Rai 3 e su Raiplay,it . "non ci avrebbe mai fatto stare così male - ha detto la donna - per questo io penso il peggio". ...

Trovato il cadavere di Giulia Tramontano, il fidanzato ha confessato Agenzia ANSA

Al centro dell’omicidio di Giulia Tramontano, la 29enne incinta al settimo mese uccisa dal suo fidanzato che ha anche tentato di bruciarne il cadavere, c’è la doppia vita del suo compagno Alessandro I ...Dopo aver commesso l’omicidio della sua fidanzata Giulia Tramontano, il 30enne Alessandro Impagnatiello avrebbe cercato di incontrare l’altra donna con cui aveva una relazione nella serata di sabato s ...