Giulia Tramontano accoltellata | fidanzato ha tentato di bruciare corpo

(Di giovedì 1 giugno 2023) Alessandro Impagniatiello ha confessato l'omicidio della compagna 29enne, incinta di 7 mesi Hadiildella compagnadopo averla uccisa a coltellate, Alessandro Impagniatiello, il 30enne che questa notte ha confessato l’omicidio della 29enne, incinta di 7 mesi, scomparsa sabato sera a Senago, alle porte di Milano, e ritrovata cadavere questa notte in un’intercapedine dietro un edificio che ospita alcuni box. L’uomo dovrà rispondere di omicidio volontario, interruzione non consensuale di gravidanza e occultamento di cadavere. Impagniatiello, dopo averla uccisa con due o tre coltellate mirate contro organi vitali, ha provato a bruciarne ilnella vasca da bagno, utilizzando dell’alcol etilico. Poi, non riuscendoci, il 30enne – da quello che ...

27 MAGGIO, SENAGO (MI) L'ultima vittima è, 29enne scomparsa alcuni giorni fa e incinta di 7 mesi da Senago, in provincia di Milano. A ucciderla Alessandro Impagnatiello, compagno della ragazza e padre del bimbo che...È stato eseguito dai carabinieri il fermo, disposto dalla Procura di Milano, di Alessandro Impagnatiello, il fidanzato della 29enne, che era incinta di 7 mesi e il cui corpo è stato trovato la scorsa notte in un'area verde a Senago, nel Milanese. Il 30enne, accusato di omicidio volontario aggravato, occultamento ...Alessandro Impagnatiello, il compagno 30enne di, la ragazza di 29 anni incinta trovata morta a Senago nel Milanese, ha confessato il delitto. In queste immagini il barman 30enne lascia in auto l'appartamento dove viveva insieme ...

"Se n'è andata, adesso sono libero": sono queste le parole che Alessandro Impagniatiello avrebbe riferito all'amante dopo ...