Giulia De Lellis svela il suo percorso di psicoterapia | “Mi sento come se mi fossi bevuta una bottiglia di vino”

(Di giovedì 1 giugno 2023) La testimonianza diDesull’effetto liberatorio delle sedute di. La scelta di intraprendere undiper il benessere personale. Le diverse reazioni e sensazioni post-seduta, descritte sia dache dai suoi follower.De, l’influencer racconta l’effetto liberatorio e le diverse reazioni dopo le sedute con lo psicologo Attraverso le sue storie su Instagram,Desi rivolge ai suoi numerosi fan per parlare di traumi e della sua esperienza con lo psicologo. Cerca di descrivere le sensazioni che prova dopo una seduta, cercando di far comprendere l’effetto che ha su di lei in quel preciso momento. La giovane influencer si sdraia sul ...

Dopo il successo a Uomini e Donne, Giulia De Lellis è approdata sui social. Nel corso della sua carriera da influencer, la ragazza ha collezionato una ...