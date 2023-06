Giulia De Lellis | “in terapia per dei traumi” | come si sente dopo le sedute dallo psicologo – VIDEO

AncheDeha sentito il bisogno di ricorrere alle cure di uno psicologo e di sottoporsi a delle sedute di analisi al fine di affrontare alcuni traumi che avrebbe tenuto nascosti. E' quanto ...Chi èDeDeè nata il 15 gennaio 1996 a Zagarolo (Roma) . Diplomata all'Istituto professionale di moda ed arte a Nettuno, durante gli studi ha iniziato a condividere le ...La nota web influencerDesi è aperta con i suoi numerosi fan, lasciandosi andare a un'amara confessione. Ha svelato un retroscena della sua vita privata tenuto nascosto per tutto questo tempo. In particolare ...

Giulia De Lellis: Vado in terapia perché ho subito traumi di cui non ho mai parlato Fanpage.it

Giulia De Lellis, "in terapia per dei traumi": come si sente dopo le sedute dallo psicologo. Il video dell'influencer.In una serie di stories sui social, Giulia De Lellis ha raccontato alcuni particolari molto privati che riguardano il suo andare in terapia.