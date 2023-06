Giugno e luglio 2023 a Magicland | tutti gli eventi in programma 

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 1 giugno 2023) Tempo di Estate, con bambini, ragazzi e famiglie che sicuramente si preciteranno aper passare le loro giornate. Per i mesi di, il parco dei divertimenti di Valmontone (in provincia di Roma) ha fatto uscire il proprio programma di. Attività che quest’anno saranno adatte a grandi e piccini, pronti a divertirsi all’interno del parco giochi più famoso del Centro Italia. Il programma diper quest’estate, il Parco Divertimenti più grande del Centro Sud Italia, è pronto per annunciare tutte le sorprese che ha preparato per i suoi visitatori per i prossimi mesi, un modo per passare l’Estate in compagnia del meglio dell’intrattenimento. Attrazioni, aree tematiche, ristoranti e i migliori nomi in circolazione, tra DJ, ...