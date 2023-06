Giro dell’Appennino 2023 | la startlist e chi parteciperà Spiccano Formolo | Hirschi e Meintjes

(Di giovedì 1 giugno 2023) Tornano le corse in Italia. A meno di una settimana dal termine del, appuntamento in Liguria: in programma il, una delle gare storiche, giunta alla sua 84ma edizione. Da Novi Ligure a Genova, con un finale ormai classico. A spiccare nell’elenco di partenza c’è ovviamente la UAE Emirates, come al solito al via con uno squadrone: spazio a Davidee Marc, poi presente anche il vincitore uscente Louis. In casa Italia occhio ai giovani Francesco Busatto e Davide Piganzoli. Andiamo a scoprire nel dettaglio lacon l’elenco dei partecipanti.INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTYBUSATTO Francesco...

...eventi estremi di pioggia a maggio si siano verificati nel...recente di episodi meteorologici intensi in questo periodo'...intorno ai 27 - 28°C in pianura e tra i 22 e i 25°C in, a ......eventi estremi di pioggia a maggio si siano verificati nel...recente di episodi meteorologici intensi in questo periodo'...intorno ai 27 - 28°C in pianura e tra i 22 e i 25°C in, a ......eventi estremi di pioggia a maggio si siano verificati nel...recente di episodi meteorologici intensi in questo periodo'...intorno ai 27 - 28°C in pianura e tra i 22 e i 25°C in, a ...