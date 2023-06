Giro del Delfinato 2023 | il percorso e le 8 tappe ai raggi X Tanta battaglia in salita con un occhio al Tour de France

(Di giovedì 1 giugno 2023) Una settimana di relax al termine deld’Italia, ma poi tornano le grandi corse a. Domenica c’è ildel, ormai arrivato all’edizione numero 75; tanti i corridori pronti a darsicome Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), David Gaudu (Groupama-FDJ), Richard Carapaz (EF Education-Easypost), Daniel Martinez ed Egan Bernal (Ineos-Grenadiers), tutti qui per mettere a puntino la condizione in vista delde. Ma anche questo Criterium promette di fare scintille. Tappa 1 Chambon-sur-Lac – Chambon-sur-Lac (158 km) Prima tappa per scaldare un po’ le gambe. Cinque GPM di quarta categoria, si passa prima sulla Cote du Mont-Dore (1,8 km al 5,5%) e poi sulla Cote de La Stele (1,9 km al 5%). Si entra poi in un circuito dove è presente la Cotre du ...

Giro del Delfinato 2023: programma, orari, tv, streaming. Le date e le 8 tappe OA Sport

