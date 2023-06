Giovanni Minoli | “Il governo non ha occupato la Rai | è stata applicata la legge Fazio e Annunziata? Non li capisco”

(Di giovedì 1 giugno 2023) “Mi aspetto di vedere aria nuova”. Così, veterano della televisione pubblica, ha commentato le polemiche degli scorsi giorni sulla Rai. In un’intervista al Corriere della Sera, il giornalista ha detto di non aver capito la tempesta che si è scatenata sull’addio di Fabioe Lucia. “Due signori professionisti che, per ragioni personali, se ne sono andati. Il primo aveva una trattativa in corso da mesi. La seconda va via perché non è d’accordo con questo: ma se èdirettore di rete con qualsiasie presidente Rai con Berlusconi premier! Faccio loro tanti auguri ma non li”. Il conduttore di “Mixer”, si aspetta ora di vedere “aria nuova” all’interno della tv pubblica: con “nuovi autori” e “nuovi ...

in onda giovedì 1° giugno in seconda serata su Rai3 e mercoledì 6 giugno in prima serata su Rai Storia

Non vede scandali politici, perché "c'è la legge Renzi, che fa dipendere la Rai dal governo in carica: la si è applicata.