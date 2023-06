Giovani Promesse | i piedi educati di Zeno Debast

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 1 giugno 2023) Continua l’appuntamento settimanale con la rubrica, targata 11contro11: oggi ci soffermiamo su, giovane difensore centrale in forza all‘Anderlecht. Non ancora 19enne, si è imposto titolare nella retroguardia dei biancomalva, mettendo in mostra tutte le sue qualità. Possibile grande futuro, con la nazionale belga che sta probabilmente vivendo la fine dei suoi anni d’oro.: la storia dinasce ad Halle, una cittadina del Belgio di 35000 anime, il 24 ottobre 2003. Dopo aver compiuto i primi passi nel club della sua città, a soli 6 anni passa all’Anderlecht, club rinomato per far crescere con pazienza i propri talenti. A seguito dell’infinita trafila ...