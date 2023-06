Giovani imprenditori di Salerno | visita al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il Presidente deidi Confindustria, Marco Gambar, inalassieme a una delegazione di 20provincia. Con Stefano Lo Savio, Capo Ufficio IDirezione Generale per la Promozione del Sistema Paese, isalernitani si sono soffermati, si legge in una nota, “sulle opportunità che ilmette a disposizione per le imprese”, mentre con il Vice Ministro...

... che riunisce ogni anno tutti i professionisti del settore e migliaia di, gestori di ...dei Trasporti Attività di Governo - Ministro Abodi - Intervento del Ministro per lo Sport e i,...... che riunisce ogni anno tutti i professionisti del settore e migliaia di, gestori di ...dei Trasporti Attività di Governo - Ministro Abodi - Intervento del Ministro per lo Sport e i,...Il bando attribuisce incrementi di punteggio ae alle donne, oltre che alle attività operanti nei piccoli comuni scarsamente dotati di negozi, alle imprese che prevedono ...

GIOVANI IMPRENDITORI – Il Presidente Davide Peli alla Convention nazionale: “Noi pronti per il futuro” Confartigianato

L’imprenditore ferrarese Matteo Musacci è stato eletto ieri a Roma alla carica di presidente nazionale dei Giovani Imprenditori di Confcommercio; rimarrà in carica per i prossimi cinque anni. "E’ per ...Sono ben i 286 curricula spediti alle aziende del territorio per 44 posti disponibili: il report al Pharma Day ...