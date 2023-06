Giostre a Piazza Risorgimento | mercato in via Delcogliano | Ambrosone spiega le scelte

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“C’è disponibilità al confronto con i gruppi di minoranza nella commissione Attività produttive sulla questione della delocalizzazione del luna park in occasione della festa della Madonna delle Grazie: ma voglio chiarire che quest’amministrazione sta lavorando da tempo e con le idee chiare sulla questione e ha già operato nel massimo spirito di concertazione con categorie interessate e tecnici”, così in una nota l’assessore alle Attività produttive Luigi. “L’ipotesi più accreditata al momento è di localizzare il luna park della festa della Madonna delle Grazie in quel di. Per ciò che concerne ildiCardinal Pacca andrà con ogni probabilità nella zona Pace Vecchia nei pressi di via Raffaele”. “Sulla ...