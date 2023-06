GIGI UNO COME TE | BIAGIO ANTONACCI | LDA | LAZZA | SERENA ROSSI TRA GLI OSPITI DI GIGI D’ALESSIO

(Di giovedì 1 giugno 2023) Dopo il successo di pubblico e ascolti del live dello scorso anno per festeggiare i suoi primi 30 anni di carriera,rinnova l’appuntamento nella sua città con un grande show da Piazza del Plebiscito, in onda il 1° giugno in prima serata su Rai 1, Rai Italia e Rai Radio 2. “– Unote – Ancora insieme” si preannuncia un nuovo indimenticabile evento in musica, con tantissimiattesi tra i big della musica, della tv e della comicità tra cui, Elodie, Max Pezzali, Pio e Amedeo, Tananai,, Geolier,, Alessandro Siani, LDA, Nino D’angelo, Enzo Gragnaniello, Clementino, Alex Britti, Ciccio Merolla, e altre straordinarie ...

Mentre Gigi D'Alessio sarà protagonista oggi in prima serata su Rai 1 e Rai Radio2 con "Gigi – Uno come te - Ancora insieme ", il grande show con tantissimi ospiti eccezionali da Piazza del Plebiscito a Napoli, sono ben 4 le nuove date annunciate per "Dove c'è il sole tour ", la nuova ...

Gigi d'Alessio torna a sorprendere Napoli e i suoi cittadini. Questa volta però, l'appuntamento sarà visibile su Rai Uno e tutti gli italiani potranno vedere ma ...Mentre Gigi D’Alessio sarà protagonista oggi in prima serata su Rai 1 e Rai Radio2 con “Gigi – Uno come te - Ancora insieme”, il grande show con tantis ...