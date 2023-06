Gigi uno come te… Ancora insieme | gli ospiti del concerto di D’Alessio su Rai 1

(Di giovedì 1 giugno 2023) . Cantanti, cast, scaletta Chi sono glie i cantanti diunote, ildida piazza del Plebiscito a Napoli? Una serata evento di musica e spettacolo, con un cast eccezionale di amici e colleghi dell’artista napoletano. Tra gli: Biagio Antonacci, Elodie, Max Pezzali, Pio e Amedeo, Tananai, Lazza, Geolier, Serena Rossi, Alessandro Siani, LDA, Nino D’angelo, Enzo Gragnaniello, Clementino, Alex Britti, Ciccio Merolla, e altre straordinarie sorprese. Una serata eccezionale, che si tingerà d’azzurro nel luogo simbolo della città, per cantarele sue canzoni più amate e celebrareuna volta Napoli, in quest’anno ...

Non dirgli mai èdei pezzi rappresentativi dell'intera discografia diD'Alessio, un canzone che diverse generazioni conoscono a memoria. Ecco il video di Non dirgli mai diD'Alessio: ...La scaletta e gli ospiti diD'Alessio,come te Ancora insieme: i dettagli sul concerto evento a Napoli. Tutto pronto percome te Ancora insieme , il concerto evento diD'Alessio in programma il 1° giugno 2023 in prima serata su Rai 1 , Rai Italia e Rai Radio 2.spettacolo straordinario dal cuore ...come te - Ancora insieme" si preannuncia un nuovo indimenticabile evento in musica, con tantissimi ospiti attesi tra i big della musica, della tv e della comicità tra cui Biagio Antonacci,...

Gigi – Uno come te - Ancora insieme - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Gigi uno come te... Ancora insieme: il concerto da Napoli su Rai 1. Ospiti, cast, anticipazioni, scaletta, quante puntate, streaming ...G igi D’Alessio torna protagonista di una serata all’insegna della musica e dell’intrattenimento. Gigi, Uno come te Ancora insieme va in onda stasera alle 21.30 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay da ...