Gianni Minoli | «Chi comanda in Rai non è la politica | ma gli agenti delle star»

(Di giovedì 1 giugno 2023): «Nessuna occupazione di Viale Mazzini, è stata applicata la legge. Mi aspetto aria nuova» Corriere della sera, pagina 11, di Antonella Baccaro. Dall’alto dei suoi 50 anni di televisione, giocati in tutti i ruoli possibili, Giovanniguarda con un certo distacco alla bagarre che si è scatenata sulla nuova Rai. «La situazione ha dei lati comici. La tv a giugno e luglio sembra il calciomercato: si comprano i giocatori, cambiano gli allenatori, tutti pensano di vincere il campionato. Poi a gennaio iniziano i dubbi e si ricomincia». La differenza è che in Rai c’è la. «Ma cos’è la Rai? La Rai è quello che trasmette. Il prodotto è tutto ciò che conta. Ma ne sento parlare pochissimo». Si parla molto di occupazionedella Rai. «C’è una legge, la Renzi, che fa dipendere ...

Per quanto riguarda le parole di Giorgia Meloni sulla liberazione della cultura italiana da 'un intollerante sistema di potere' in cui si lavorava solo se di sinistra,concorda: 'Ma è così. ...Secondouna cosa buona, quella legge, l'ha fatta, perché il governo sceglie l'amministratore delegato, che ha il "compito di fare sintesi nel pluralismo". Per quanto riguarda le parole di ...In chiusura,racconta su Blitz aMinà il dietro le quinte di questo storico Faccia a Faccia con Kissinger.

Gianni Minoli e la frecciata a Fabio Fazio e Lucia Annunziata dopo l'addio alla Rai: le parole sui conduttori Virgilio Notizie

La storica puntata di "Mixer" del 1990 sul referendum tra Repubblica e Monarchia che creò scalpore in seconda serata su Rai 3.La storica puntata di "Mixer" del 1990 sul referendum tra Repubblica e Monarchia che creò scalpore in seconda serata su Rai 3.