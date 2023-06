Giacomo Urtis si sottopone a un nuovo intervento estetico FOTO

Tags: biancaatzei biancaatzeifiglionoaalexander gallura gossip leiene noaalexander sardegna sifb stefanocorti stefanocortifigli stefanocortifiglio Articolo precedenteha fatto un altro ...Il medico estetico dei vip 45enne ha voluto concedersi labbra nuove Un altro stravolgimento per l'ex 'vippone' che pensa sempre a come migliorarsinon è mai contento del proprio aspetto: pensa sempre a come migliorarsi ulteriormente coi ritocchini. Il medico di tanti vip si è sottoposto a un altro intervento di chirurgia estetica. ...... datti all'amore libero' dove si vede Alex Belli conversare in modo goliardico cone Oriana Marzoli mentre sorseggiano un drink. L'attore ha messo un like al video, che molti utenti non ...

Giacomo Urtis, ancora un ritocchino: «Botoxini è andato tutto bene». L'intervento Lip Lift leggo.it

Le gole profonde confermano che tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è finita! Ecco cos'è successo nelle ultime ...Giacomo Urtis ha fatto un altro intervento di chirurgia estetica: ecco di che si tratta e prime foto del risultato ...