Genitorialità in azienda | 10 giorni extra di congedo parentale

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 1 giugno 2023) Promuovere lain. Come? Con una nuova policy che mira a tutelare i neogenitori durante questa fase della vita, favorendo l’equilibrio di vita di molti collaboratori e collaboratrici, in un’ottica di promozione delle pari opportunità sul posto di lavoro.e protezione contro le discriminazioni Carrefour Italia ha deciso quindi di introdurre una nuova policy integrativa delle linee guida già vigenti, che fornisca strumenti concreti e utili ai neogenitori, in termini economici e non solo, anche di sostegno psicologico, informativo e di flessibilità oraria. I nuovi strumenti introdotti riguarderanno l’allargamento del, il sostegno psicologico e la flessibilità orariaIn che consistono le nuove iniziative introdotte? In primis, ...