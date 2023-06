Gazzetta – Psg | Galtier annuncia l’addio di Messi | “Sabato l’ultima partita”

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 1 giugno 2023) 2023-06-01 14:15:12 Avrebbe del clamorosonotizia della: L’allenatore dei parigini ha confermato quanto si diceva nei giorni scorsi. Possibile futuro in Arabia Saudita Lionellascia il Psg. Adrlo è stato l’allenatore dei parigini Christopher, in sala stampa: “Quella contro il Clermont Foot disaràdicon il Psg. Ho avuto il privilegio di allenare il migliore della storia”. Futuro in Arabia — Leo lascia il Psg dopo solo due anni. Fin qui, in attesa del congedo disera alle 21 al Parco dei Principi, ha segnato 32 gol in 74 partite, vincendo due campionati e una Supercoppa. L’argentino sembra destinato a giocare in Arabia Saudita con ...