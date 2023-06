Gattino di tre mesi con la testa incastrata in un sanitario | il salvataggio dei Vigili del Fuoco diventa virale

... il VIDEO è viralecon la testa incastrata nel sanitario Spaventato e provato, il... Il micio dimesi, senza l'aiuto dei pompieri e della rottura del sanitario, probabilmente non ce ...... un piccolo. Soltanto dopo, quando l'hanno aperta, si sono resi conto che chi l'ha abbandonato, forse per un residuo infinitesimale di coscienza, aveva avuto l'ardire di praticare...Dopo il salvataggio del cane a Chieri, i Vigili del Fuoco nella notte sono intervenuti per salvare un altro animale. Questa volta si tratta di undimesi incastrato all'interno di un appartamento in via Gressoney. Le operazioni di salvataggio sono state condotte dalla squadra '61' Stura. redazione Ricevi le nostre ultime notizie da ...

Un insistente miagolio ha attirato l'attenzione dei proprietari di casa, poi l'incredibile scoperta. Il loro gattino molto curioso, di soli 3 mesi, si era incastrato in un posto ...Anche i gatti finiscono nei guai. La scorsa notte, a Torino, un micio di tre mesi è stato soccorso dalla Squadra "61" Stura dei Vigili del Fuoco. L'intervento ...