Galtier annuncia l' addio di Messi | ' Sabato l' ultima partita con il Psg'

Lionel Messi lascia il Psg. Ad annunciarlo è stato l'allenatore dei parigini Christopher, in sala stampa: "Quella contro il Clermont Foot di sabato sarà l'ultima partita di Messi con il Psg. Ho avuto il privilegio di allenare il migliore della storia". Futuro in Arabia Leo ...Le parole di Christophe, allenatore del PSG, sull'addio di Lionel Messi a parametro zero. Tutti i dettagli Christopheha parlato del futuro di Lionel Messi con il PSG in conferenza stampa. PAROLE - "Ho avuto il privilegio di allenare il miglior giocatore della storia del calcio. Un grande privilegio. Contro ...Durante la conferenza stampa Christophe, ha annunciato che Leandro Paredes non sarà con il resto della squadra nemmeno per la partita contro il Tolosa nel match in programma domani: "Paredes ...

Galtier annuncia: "Sabato sarà l'ultima partita di Messi con il Paris Saint-Germain" TUTTO mercato WEB

Ad annunciare il divorzio tra l’argentino e il PSG è stato l’allenatore del club francese Galtier. “Ho avuto il privilegio di allenare il miglior giocatore della storia del calcio. Questa sarà la sua ...Parigi, 1 giu. – (Adnkronos) – Ora è ufficiale: Lionel Messi lascerà il Paris Saint-Germain al termine della stagione. Lo ha annunciato il tecnico dei parigini Christophe Galtier in conferenza stampa.