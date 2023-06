(Di giovedì 1 giugno 2023) L’ex nerazzurroha parlato di, finale di Champions League. Per l’ex difensore, i nerazzurri dovranno far emergere la forza del gruppo IL GRUPPO ?vistato da Sky Sport, Fabioparla di Istanbul: «Al di là che ilparte avvantaggiato, è una partita da giocare. Sono felicissimo di esserci e andarla a vedere, motivo di orgoglio non solo per i tifosi dell’, ma anche per la società, l’allenatore e i giocatori. L’ha un centrocampo fortissimo, ma anche Lautaro Martinez, Lukaku, lo stesso Dzeko. Ma al di là del singolo giocatore deve venirela forza del, del gruppo. L’sta bene fisicamente ...

IlCity è una grandissima squadra". Essere a Villa Borghese sugli spalti di Piazza di Siena è stata una grande emozione per Fabio: "E' sempre un piacere venire per assistere a ...... che il prossimo 10 giugno affronteranno ilCity in quella che sulla carta potrebbe ... il tifosissimo milanista Diego Abatantuono , ad un appuntamentocon una ragazza (la splendida ...... che il prossimo 10 giugno affronteranno ilCity in quella che sulla carta potrebbe ... Nel film Ecceziunale veramente, il tifosissimo milanista Diego Abatantuono , ad un appuntamento...

Galante: «Manchester City-Inter Orgoglio! Venga fuori il collettivo» Inter-News.it

Presenti all’evento Galante e Cannavaro: “A Istanbul si scrive la storia” Tecnologia e sport, a braccetto, passa dopo passo, con sullo sfondo quella nuova Intelligenza Artificiale che fa già discutere ...Speaking to Italian broadcaster Radio FirenzeViola, via FCInter1908, the former defender heralded this Nerazzurri side’s quality, noting that the one potential weak point could concern the midfield in ...