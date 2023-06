Gaeta Stabilimento balneare militare di Serapo | dietro front dell’Agenzia Industria Difesa

(Di giovedì 1 giugno 2023)– Clamoroso ed imbarazzante: sarà di nuovo – almeno per l’estate 2023 – l’associazione Ricreativa dei Dipendenti della(Ardd) a gestire losul lungomare di. Il direttore generale dell’Aid è stato costretto a cingersi la testa di cenere – ma l’estate è alle porte L'articolo Temporeale Quotidiano.

Gaeta / Stabilimento balneare militare di Serapo: dietro front dell ... Temporeale Quotidiano

GAETA – Clamoroso ed imbarazzante dietro front dell’Agenzia Industria Difesa: sarà di nuovo – almeno per l’estate 2023 – l’associazione Ricreativa dei Dipendenti della Difesa (Ardd) a gestire lo stabi ...Il Direttore Generale dell’Agenzia Industrie Difesa in merito all’affidamento in concessione dello Stabilimento Balneare Militare di Serapo: “Di fronte alla decisione del TAR di sospendere la gara a p ...