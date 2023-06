Fusco PescAgri Cia | Acquacoltura è il futuro | trattenere i giovani nel settore

(Di giovedì 1 giugno 2023) Genova, 1 giu. - "La nostra è un'associazione giovane nata da meno di tre anni, grazie all'impegno di Cia - agricoltori italiani. Siamo presenti su tutto il territorio nazionale, siamo accreditati in ...

Così Marilena, segretario diCia, che per la prima volta è presente con un proprio stand alla manifestazione Slow Fish a Genova. "Sono tante - spiega- le famiglie che infatti ...Così Marilena, segretario diCia, che per la prima volta è presente con un proprio stand alla manifestazione Slow Fish a Genova. 'Sono tante - spiega- le famiglie che infatti ...Così Marilena, segretario diCia, che per la prima volta è presente con un proprio stand alla manifestazione Slow Fish a Genova. "Sono tante - spiega- le famiglie che infatti ...

Fusco (PescAgri Cia): "Acquacoltura è il futuro, trattenere i giovani ... Il Dubbio

Genova, 1 giu. (Adnkronos/Labitalia) – “La nostra è un’associazione giovane nata da meno di tre anni, grazie all’impegno di Cia-agricoltori italiani. Siamo presenti su tutto il territorio nazionale, s ...