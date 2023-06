Fuga da Napoli | dopo Spalletti via in quattro

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 1 giugno 2023) Ilperde i pezzi:lo scudetto è arrivato l’addio ufficiale di, ma il tecnico toscano non sarà l’unico ad andarsene. Sembra sempre più certo che ildel 2023/2024 sarà molto diverso da quello che in questa stagione ha conquistato lo scudetto e uno storico quarto di finale di Champions League. È ormai ufficiale l’addio di Luciano, che ha confermato che non rinnoverà il suo contratto, in scadenza a fine giugno, e si prenderà invece un anno sabbatico. Ma l’allenatore toscano non sarà purtroppo il solo a lasciare il club partenopeo: al momento, almeno 4 nomi della rosa dovrebbero andarsene per certo. Nomi ai quali si aggiungerà quasi certamente quello di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo ex carpi è da tempo dato in uscita, con la Juventus in forte pressing su di ...