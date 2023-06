Frederic Vasseur dice tutto | “Ferrari | abbiamo una data importante”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 1 giugno 2023) Ancora un weekend negativo per lain questo Mondiale 2023 di Formula 1 che si sta trasformando, progressivamente, in un incubo a occhi aperti. Il Gran Premio di Monaco ha portato un’altra prestazione incolore alla Rossa di Maranello terminata sesta con Charles Leclerc, beniamino degli spalti, e ottava con Carlos Sainz. L’incognita della pioggia ha certamente scompaginato i piani di tutte le scuderie, ma il box guidato dasembra essere andato in confusione mettendo in pista una strategia poco positiva. Proprio il team principalsta ha parlato del prossimo futuro, con gli aggiornamenti pronti a irrompere sulle vetture dal weekend di Barcellona. Le dichiarazioni dididopo il Gran Premio di Monaco “Complicato ...