Francia | via libera alla legge sugli influencer Dagli interventi chirurgici alle scommesse | tutti i paletti alla pubblicità sui social

Leggi su open.online

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il Parlamento francese ha approvato in via definitiva laper regolamentare il lavoro deglie dei content creator. La normativa, che ha come primi firmatari Arthur Delaporte del Partitoista e Stéphane Vojetta di Renaissance e che è stata presentata dopo uno studio della Direzione generale della concorrenza, punta a regolamentare il settore con limitazioni e norme che vanno dal divieto di «rimedi» di vario tipo che possono rivelarsi pericolosi, al vero reato di frode, abuso di fiducia o collaborazioni non esplicite. Il testo – che definisce glicome «persone fisiche o morali che, facendosi pagare, utilizzano la notorietà presso il loro pubblico per promuovere online beni e servizi» – prevede il divieto suimedia della promozione didi ...