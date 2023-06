Francesca Ferragni | quando e dove si sposa

L'attesa è finita ed è ormai ufficiale: il matrimonio tra, la sorella di Chiara, e Riccardo Nicoletti sarà il 9 settembre a Gazzola , in provincia di Piacenza. Per il giorno del sì,ha scelto due damigelle speciali: le ...Dalla data alla location: i dettagli delle nozze die Riccardo Nicoletti La coppia si sposerà il 9 settembre a Gazzola, in provincia di Piacenza. La location potrebbe essere il castello di Rivalta di Concetta Desando C 'è aria di ...Fervono i preparativi per le nozze di, sorella minore di Chiara , e Riccardo Nicoletti, che si diranno "sì" a Gazzola , in provincia di Piacenza, come reso noto dalle pubblicazioni di matrimonio affisse all'Albo ...

Francesca Ferragni si sposa. Chi è il marito Riccardo e dov'è la location delle nozze IL GIORNO

Tre conferme e una vecchia new entry. A X Factor 2023 i giurati sono Ambra, Dargen D'Amico, Fedez e l'uragano Morgan.window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-c8785f14-b816-80f0-2d15-7db8c198c4 ...